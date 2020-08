Idles, guarda il video di “Model Village” diretto da Michel Gondry

Gli Idles, band post-punk di Bristol, hanno pubblicato un video musicale animato per promuovere la loro nuova canzone intitolata "Model Village". Il progetto è stato co-diretto da Michel Gondry, il regista francese di "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (In Italia conosciuto come "Se mi lasci ti cancello"), che ha ha già lavorato anche a video musicali per Radiohead, Chemical Brothers, Björk, Daft Punk e altri. Gondry ha co-diretto il video di “Model Village” con suo fratello Olivier Gondry, si tratta di un flusso di immagini psichedeliche e affascinanti.

L’attesa per il successore di "Joy As An Act Of Resistance" (2018) dei bristoliani Idles, da cui è tratto il pezzo, è in crescita: "Ultra Mono" uscirà sempre per Partisan Records il 25 settembre. Dopo alcuni brani nuovi ascoltati durante i live e i primi due singoli, "Mr. Motivator" e "Grounds" e i relativi dettagli del disco con scaletta e copertina, continua la fase promozionale della band. Il disco vede le partecipazioni di di Jehnny Beth (Savages) e i contributi di ospiti illustri come Warren Ellis (Nick Cave and the Bad Seeds), David Yow (Jesus Lizard), e Jamie Cullum.