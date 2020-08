Priscilla Block, da TikTok alla vetta delle classifiche americane

Una cantante pressoché sconosciuta che genera 500mila stream del suo nuovo singolo in meno di una settimana e in 12 ore arriva al primo posto di iTunes in America. Priscila Block, la cantante di "Just about over you",

Originaria del North Carolina, Block si è trasferita nella capitale del country, Nashville, sei anni fa e ha pubblicato un album, "Different route" nel 2017. Ed è emersa grazie a TikTok, dove ha 330.000 followers. È questa la sua particolarità un'artista donna e country (genere molto conservatore, come noto) che emerge da questa piattaforma, con una canzone contro il body shaming, "Thick tighs", pubblicata a fine 2019.

I can’t be the only one who likes extra fries over exercise

I never eat the produce that I buy, so why even try

You can’t spell diet without ‘die’

I’ve been eating carbs since ’95

And I’ve heard thick thighs save lives

È appunto "Just about over you" ad avere attirato l'attenzione: la popolare newslwetter di Bob Lefsetz, già veterano dell'industria dell'intrattenimento, gli ha dedicato un profilo. E poco dopo è arrivata anche una lunga intervista su Rolling Stone U.S.A., dedicata al successo di "Just about over you". "Sono assolutamente sopraffatta. Non ho ancora trovato le parole. Ho sempre sentito dire che per i fan della musica country è e 'fino alla fine"... e quello che mi è successo lo dimostra. Sono stati sei anni di sangue, sudore e lacrime", ha raccontato.

Ecco la canzone - ora per lei si parla di un interessamento da parte delle major.

