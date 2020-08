La rara chitarra di Jimi Hendrix è stata venduta all'asta

La Japanese Sunburst un tempo appartenuta a Jimi Hendrix, lo strumento che il musicista suonò durante le sue esibizioni sui palchi dei club di Clarksville, in Tennesse, dopo essersi arruolato nell'esercito americano, è stata venduta all'asta. Per la chitarra sono stati sborsati 216mila dollari (circa 185mila euro): 180mila per lo strumento e 36mila di tasse.

Hendrix, come già raccontato da Rockol, portò con sé lo strumento quando si trasferì da Clarksville a New York, dove rimase fino al 1966. Poi lasciò la Grande Mela per trasferirsi a Londra e lasciò la Japanese Sunburst nell'appartamento di uno dei suoi migliori amici. Morì quattro anni dopo. Il prezzo base per aggiudicarsi la chitarra era stato fissato a 50mila dollari.