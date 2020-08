Imaginaction, il cast dell'edizione 2020

E' stato annunciato il cast di Imaginaction, il festival del videoclip musicale la cui edizione 2020 si terrà il 27, 28 e 29 agosto a Forlì. Il festival si terrà in formato drive-in, e gli spettatori potranno accedere in automobile allo spazio in cui si terranno gli incontri.

Gli artisti dei quali è annunciata la partecipazione sono Edoardo Bennato, Mario Biondi, Gigi D'Alessio, Luis Fonsi, Leo Gassmann, J-Ax, Fabrizio Moro, Andrea Morricone, Franco Simone, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Renzo Rubino, Jack Savoretti, Sparks, Travis.

Il cartellone completo e dettagliato sarà comunicato fra qualche giorno.

Saranno presentati i due videoclip, realizzati per la serie "I capolavori immaginati", di "Via con me" di Paolo Conte e di "Futura" di Lucio Dalla.