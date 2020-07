E' morto Alan Parker, regista di film come "The Wall", "Evita" e "The Commitments"

E' morto a 76 anni il regista britannico Alan Parker, autore di film come "Fuga di mezzanotte", "Mississippi Burning", "Saranno famosi", "The Commitments" ed "Evita". Lo ha annunciato il British Film Institute, spiegando che il cineasta si è spento dopo una "lunga malattia". Sono molti i film di Parker che hanno segnato un genere e tra questi un posto fondamentale lo merita senz'altro "The Wall", la versione cinematografica del 1982 dell'omonimo doppio album dei Pink Floyd, con con Bob Geldof protagonista. Nato ad Islington il 14 febbraio del 1944, la sua è stata una carriera mirata, fatti di non molti titoli, solo 14 film nell'arco di poco meno di trent'anni, ma tutti, o quasi, che hanno lasciato il segno diventando titoli di grande successo o cult. Musica e immagini si sono sempre fuse nella regia di Parker che riteneva questa sinergia "potente". Per due volte a un passo dal vincere l'Oscar, il regista britannico dovette cedere l'onore, nel '79, a Michael Cimino con "Il cacciatore" e, dieci anni dopo, nell'89, a Barry Levinson con "Rain Man". Cinque anni fa aveva annunciato il ritiro.