La canzone per l'estate di oggi: "Sei diventata nera" dei Los Marcellos Ferial

Sei diventata nera (1964) - Una marcetta irresistibile che batte ogni concorrenza alla prima edizione del Disco per l’estate di Saint Vincent, dove i Marcellos Ferial, un trio in ascesa, vincono il più importante concorso di stagione. Non hanno prestato alcuna cura alla loro immagine e infatti non rimarranno nella memoria della gente se non per alcune canzoni: la più facile e amena, firmata anche da due del gruppo (Tullio Romano e Marcello Minerbi), attecchirà presto e bene, duratura come il più felice degli slogan pubblicitari.

“Distesa ogni giorno / tra il mare e la sabbia / dal sole che scotta / ti lasci bruciar / sul naso e sulle spalle sei pelata / che matta! / Hai forse deciso / di farmi dispetto / di giorno ti vedo / di sera però / purtroppo se non c’è la luna piena / non ti distinguo perché / sei diventata nera nera nera / sei diventata nera / come il carbon.”



Questa notizia è tratta, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, da "Legata a un granello di sabbia", scritto da Enzo Gentile e pubblicato da Melampo Editore.