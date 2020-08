La canzone per l'estate di oggi: "Nel sole" di Al Bano

Nel sole (1967) - Canta a pieni polmoni con un’enfasi che mostra di aver appreso dagli insegnamenti della tradizione italiana, Al Bano, e balza alla ribalta con un brano che sembra tagliato su misura per le sue qualità. L’estensione vocale e la forza melodica della canzone gli valgono diversi premi, un buon piazzamento al Disco per l’estate e un abbrivio di carriera squillante, con quasi due milioni di copie vendute del singolo e l’inevitabile instant-movie, che porta lo stesso titolo, a battere il ferro finché è caldo (sullo schermo anche Romina Power, Linda Christian e un manipolo di popolari comici come Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Nino Taranto). “Nel sole” è uno dei più folgoranti ingressi nel mondo della canzone che si ricordi: Al

Bano, pugliese della provincia di Brindisi, aveva provato senza fortuna anche nel Clan di Celentano.

“Quando il sole tornerà / e nel sole io verrò da te / un altro uomo troverai in me / e che non

può più fare a meno di te. / Quando il sole tornerà / e nel sole io verrò da te / amore amore corri incontro a me /e la notte non verrà mai più.

Questa notizia è tratta, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, da "Legata a un granello di sabbia", scritto da Enzo Gentile e pubblicato da Melampo Editore.