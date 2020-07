Van der Graaf Generator, le nuove date (per il 2021)

I concerti dei Van der Graaf Generator previsti per il prossimo settembre e già rinviati a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria su scala mondiale saranno recuperati a settembre 2021 secondo il seguente calendario:

Lun 6 Settembre 2021 – Genova, Politeama Genovese

Mer 8 Settembre 2021 – Milano, Teatro Nazionale CheBanca! NUOVA VENUE!

Ven 10 Settembre 2021 – Padova, Gran Teatro Geox

Sab 11 Settembre 2021 – Brescia, Gran Teatro Morato

Lun 13 Settembre 2021 – Roma, Auditorium Parco della Musica / Sala Sinopoli

Mar 14 Settembre 2021 – Bologna, Teatro Celebrazioni



I biglietti già emessi rimarranno validi per le nuove date e le vendite riapriranno presto sui circuiti di vendita ufficiali.



Il concerto di Milano di mercoledì 8 settembre non si terrà più all’Auditorium ma al Teatro Nazionale CheBanca!, pertanto chi avesse già acquistato il biglietto verrà ricollocato in un posto della medesima fascia di prezzo e, per quanto possibile, mantenendo il posizionamento scelto. Per i biglietti comprati online, la comunicazione dei nuovi posti sarà effettuata via mail entro il 31 ottobre 2020 all’indirizzo registrato sul circuito di biglietteria da cui si è effettuato l’acquisto; chi invece avesse comprato i biglietti in un punto vendita dovrà scrivere una mail all’indirizzo cambi@barleyarts.com per conoscere la nuova collocazione. Chi fosse impossibilitato a partecipare allo spettacolo di Milano, può scegliere di rivendere il suo biglietto tramite le piattaforme ufficiali dei circuiti di vendita autorizzati (Ticketone e Vivaticket), oppure fare richiesta di un voucher (del medesimo importo speso e da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione) sui medesimi siti di biglietteria entro e non oltre il 30 agosto 2020. I nuovi biglietti di questa data saranno disponibili a partire da metà settembre.





Vecchie date: Domenica 5 Aprile 2020 / Domenica 6 Settembre 2020

Nuova data: Lunedì 6 Settembre 2021

Genova, Politeama Genovese – via Nicolò Bacigalupo, 2



Biglietti disponibili su Ticketone

1° settore: € 42,00 + prev.

2° settore: € 36,00 + prev.

3° settore: € 29,00 + prev.





Vecchie date: Giovedì 9 Aprile 2020 / Domenica 11 Ottobre 2020

Nuova data: Mercoledì 8 Settembre 2021

Milano, Auditorium Nuova venue: Teatro Nazionale CheBanca! – via Giordano Rota, 1

Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket da metà settembre





Vecchie date: Venerdì 10 Aprile 2020 / Venerdì 9 Ottobre 2020

Nuova data: Venerdì 10 Settembre 2021

Padova, Gran Teatro Geox – via Tassinari, 1

Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Fastickets

Prima Platea: € 40,00 + prev.

Seconda Platea: € 35,00 + prev.

Tribuna Gold: € 30,00 + prev.



Vecchia data: Sabato 10 Ottobre 2020

Nuova data: Sabato 11 Settembre 2021

Brescia, Gran Teatro Morato – via S. Zeno, 168

Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Fastickets

Prima poltrona: € 40,00 + prev.

Seconda poltrona: € 35,00 + prev.

Tribune: € 30,00 + prev.





Vecchie date: Martedì 7 Aprile 2020 / Venerdì 4 Settembre 2020

Nuova data: Lunedì 13 Settembre 2021

Roma, Auditorium Parco della Musica / Sala Sinopoli – via Pietro de Coubertin, 30

Biglietti disponibili su Ticketone

Platea: € 40,00 + prev.

Galleria: € 30,00 + prev.



Vecchie date: Mercoledì 8 Aprile 2020 / Giovedì 8 Ottobre 2020

Nuova data: Martedì 14 Settembre 2021

Bologna, Teatro Celebrazioni – via Saragozza, 234

Biglietti disponibili su Ticketone e Vivaticket

1° platea: € 40,00 + prev.

2° platea: € 35,00 + prev.

Balconata e palchi: € 30,00 + prev.