La canzone per l'estate di oggi: "I Watussi" di Edoardo Vianello

I Watussi (1963) - Ne ha avute molte di percezioni genialoidi Edoardo Vianello in carriera, ma questa dei Watussi forse batte tutte le altre per la sagacia nel mescolare elementi di esotismo e un grado di ironia non comune, che stemperano appena il procedere a elastico e sembrano fatti apposta per trascinare tutti al ballo e a un ritmo cui è impossibile resistere. L’incipit servirà

anche per dare il titolo a un film di cassetta di Marco Risi degli anni Novanta: della serie, tutto fa brodo.

“Nel continente nero (paraponzi-ponzi-pò) / alle falde del Kilimangiaro (paraponziponzi-pò) / ci sta un popolo di negri / che ha inventato tanti balli / il più famoso è l’hully-gully hully-gully hulli-guuu…/ Siamo i Watussi, siamo i Watussi / gli altissimi negri / ogni tre passi, ogni tre passi / facciamo sei metri./

ASCOLTA E LEGGI QUI TUTTE LE CANZONI PER L'ESTATE GIA' PUBBLICATE

Caricamento video in corso Link

Questa notizia è tratta, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, da "Legata a un granello di sabbia", scritto da Enzo Gentile e pubblicato da Melampo Editore.