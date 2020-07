Elisa canta "Shout" dei Tears for Fears per una sigla TV, e "X Factor"...

"Shout" dei Tears for fears è stata reincisa da Elisa per diventare la sigla della serie televisiva "Romulus", ambientata otto secoli prima di Cristo, che verrà trasmessa in autunno su Sky Atlantic. Lo si è appreso durante la presentazione dei palinsesti 2020/2021 dell'emittente. Nella stessa circostanza è stato anche comunicato che da novembre verrà trasmessa una nuova serie di "Italian Masters", il programma dedicato ad album significativi della musica italiana. Inizieranno invece il prossimo anno le riprese di "Blocco 181", un progetto di cui Salmo sarà produttore creativo, supervisore e produttore musicale oltre ad avere un ruolo nel cast: sarà una serie ambientata nella periferia di Milano. Per quanto riguarda infine "X Factor", le prime puntate saranno trasmesse dal 17 settembre prossimo.