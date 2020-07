Rissa tra trapper a Santa Margherita Ligure: due denunciati

Qualcuno si ricordare della storia di Gallagher & Traffik, all'anagrafe Gabriele Magi e Gianmarco Fagà, due trapper romani che nel 2019 vennero arrestati per rapina e quindi condannati a più di due anni di detenzione: avevano minacciato e derubato dei ragazzini, picchiando poi un uomo per strada. A Gallagher vennero poi revocati gli arresti domiciliari mentre il collega Traffik rimase in carcere perché igenitori non lo vollero a casa.

Bene, rieccoci, un anno dopo: secondo quanto riporta il Corriere, Gallagher è protagonista diretto ed indiretto di una serie di risse, culminate in uno scontro tra fazioni di trapper a Santa Margherita Ligure nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano milanese lo scontro sarebbe tra Rondo da Sosa ovvero il milanese Mattia Barbieri e appunto Gallagher.

Il 10 febbraio scorso i due si incontrano e scontrano a Milano, in corso Como, assistiti dalle relative bande: Rondo da Sosa prende a schiaffi Gallagher e il video, postato in rete, accumula centinaia di migliaia di visualizzazioni. Il dissing si trasferisce si trasferisce sui social, come da copione, con insulti vari.

Solo che poi lo scontro torna reale e le due bande si trovano in Liguria, con risse ripetute per due giorni nella città di villeggiatura. Secondo quanto riporta il Corriere, a questo giro Gallagher è assente, ma due persone vengono denunciate: "le indagini dei carabinieri e della polizia ora delineano lo scenario di una 'faida' tra romani e milanesi, con nomi piuttosto noti tra i trapper", scrive il Corriere.