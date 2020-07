Gianni Morandi su Rai1: il meglio di "Grazie a tutti"

Va in onda questa sera su Rai1, sabato 18 luglio, “Grazie a tutti": si tratta di un best of dello show di Gianni Morandi originariamente del 2009, e condotto da Alessandra Amoroso: l'appuntamento è alle 21.30.

Lo spettacolo prende il nome dalla canzone scritto da Federica Camba e Daniele Coro, dall0antologia del 2007 in triplo Cd saranno con 50 brani, che poi diventò un tour e, nel 2009, un album live. Il programma televisivo andò in onda in quattro puntatedall'8 al 29 novembre 2009: venne stato registrato a Roma, nel Teatro delle Vittorie, con la regia di Paolo Beldì. Gli autori sono Gianni Morandi, Paolo Beldì, Giancarlo De Andreis, Simone Di Rosa, Claudio Fasulo, Michele Ferrari, Francesco Valitutti, con la collaborazione di Michele Serra.

Viene definito come "il racconto emozionale, tra musica risate e incontri, di momenti importanti nella vita di Gianni Morandi che finiscono inevitabilmente per fotografare momenti della nostra memoria collettiva", e sono in scaletta duetti con Lucio Dalla, Renato Zero, Fiorello, Laura Pausini, Gianna Nannini, Al Bano, Gigi D'Alessio, Neri Marcorè, Paola Cortellesi.