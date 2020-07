Diodato, un altro live in montagna a luglio

Dopo il concerto dello scorso 4 luglio a Saint-Barthélemy, in Val d'Aosta, a 2mila metri d’altitudine, che ha dato il via al suo tour estivo, Diodato ha aggiunto un altro appuntamento alla serie di date che lo vedranno protagonista sui palchi italiani nel corso della bella stagione: il cantautore tarantino si esibirà anche ai Laghi di Fusine, nelle Alpi Giulie, a circa mille metri, nell’ambito del No Borders Music Festival. Il live, in provincia di Tarvisio, è previsto per il 31 luglio 2020 alle 14 e si aggiunge ai concerti che Diodato metterà in scena a Roma, Tindari (ME), Taormina (ME) e Grottaglie (TA).

Insieme al set della voce di “Fai rumore” lo staff della rassegna ha annunciato altri due nuovi nomi che vanno ad aggiungersi al cartellone del No Borders Music Festival: Remo Anzovino il 2 agosto e Mario Biondi il 2 agosto, entrambi ai Laghi di Fusine.

I biglietti per le due nuove giornate, al prezzo simbolico di 5 euro più diritti di prevendita, saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 16 luglio solamente online su Ticketone.

Diodato fa parte della manciata di artisti che, nel rispetto delle direttive anti-Covid, stanno portando la loro musica sui palchi. Come lui anche Max Gazzé – che a Roma ha messo in scena il primo live con una vera e propria produzione dal via libera del decreto sulle riaperture -, Alex Britti, i Nomadi e altri hanno deciso di non rinunciare alla musica dal vivo.