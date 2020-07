È morto il rapper di Atlanta Lil Marlo, ucciso in una sparatoria

Secondo i rapporti locali, il rapper di Atlanta Lil Marlo è stato trovato morto presso la sua città natale. L’ufficio del medico legale della contea di Fulton lo ha riferito alla NBC News, anche se la causa della scomparsa di Rudolph Johnson - questo il nome del rapper di 27 anni, anche se il coroner ha riferito che aveva 30 anni - non è ancora stata determinata. Il dipartimento di polizia di Atlanta ha, però, riferito alla NBC News che in un veicolo sulla Interstatale 285 è stato trovato il corpo di un uomo di circa 30 anni, deceduto per ferite di arma da fuoco. La vittima, però, non è ancora stata identificata.

“Gli investigatori della squadra omicidi di Atlanta sono accorsi sulla scena e hanno immediatamente avviato le indagini”, si legge in una dichiarazione della polizia, ripresa dal New Musical Express. “In questo momento, gli investigatori ritengono che la vittima fosse l’obiettivo dei colpi di arma da fuoco, e stanno lavorando per determinare le circostanze che hanno determinato la sparatoria”.

Oggi l’amico e collega di Lil Marlo, Lil Yachty, ha pubblicato su Instagram una foto del rapper di Atlanta - confermando la sua scomparsa.

Nel 2017 Lil Marlo aveva firmato con la Quality Control di Atlanta - etichetta di rapper come Yachty, Migos, Lil Yachty - e nello stesso anno aveva pubblicato l’album “2 The Hard Way”, realizzato in collaborazione con Lil Baby. Lo scorso febbraio è uscito l’ultimo disco del rapper, “1st & 3rd”, la cui title track conta della partecipazione di Future e Lil Baby.