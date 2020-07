Iggy Pop: guarda il video inedito di 'The passenger', con le foto dell'epoca

È una delle canzoni di maggiore successo dell'Iguana del Rock, quella con la quale spesso Iggy Pop viene identificato. Eppure "The passenger", uscita nel 1977 e inclusa nell'album "Lust for life", fino ad oggi non aveva un video ufficiale. La hit, diventata negli anni così popolare da essere utilizzata in pubblicità, film, videogiochi e serie televisive, ha dovuto aspettare quarantatré anni per avere una clip: l'ha realizzata il regista Simon Taylor utilizzando immagini dell'artista visuale Esther Friedman (una che Iggy Pop lo conosce molto bene: a lui fu legata da una relazione sentimentale lunga sette anni, dal 1977 al 1984, e sono sue le foto che ritraggono il leader degli Stooges e David Bowie a Berlino) e del fotografo americano Paul McAlpine. Ecco il risultato finale:

Le foto, stando a quanto riferito da Iggy Pop, risalgono tutte al periodo di "Lust for life". "Scatti catturati in modo meraviglioso che permettono a questo video di sintetizzare quel periodo", ha scritto il rocker sotto al video, su YouTube.