Michele Bravi e l'incidente: il cantante patteggia un anno e sei mesi

Michele Bravi ha patteggiato una condanna a un anno e sei mesi per l'incidente stradale del novembre 2018 nel quale fu coinvolto il cantante - a bordo di un'automobile, noleggiata tramite un servizio di car sharing - e in cui perse la vita una motociclista di 58 anni. Il patteggiamento, ratificato dal gup di Milano Aurelio Barazzetta, prevede la sospensione e la non menzione della pena nel casellario giudiziale: accolta così la richiesta del legale del 25enne ex vincitore di "X Factor", accusato di omicidio stradale, che nella scorsa udienza, mesi fa, aveva presentato la proposta di patteggiamento. La famiglia della vittima è stata risarcita ad è uscita dal processo. Sull'ammontare totale del risarcimento l'avvocato difensore del cantante aveva fatto sapere: "Sono dati riservati che nemmeno io conosco. La somma è stata pagata dalla compagnia di assicurazione"