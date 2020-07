Jerry Garcia (con John Kahn) suona "When I paint my masterpiece" di Bob Dylan. Ascolta

Nell'ultima uscita della serie "GarciaLive", il volume 14, che contiene un concerto registrato al Ritz di New York il 27 gennaio del 1986 e uscirà il 24 luglio, Jerry Garcia e il bassista John Kahn eseguono una loro versione di "When I paint my masterpiece" con solo voce, chitarra e basso (nel disco è contenuta un'altra cover di Dylan, "Simple twist of fate").

“When I Paint My Masterpiece” è stata scritta da Dylan nel 1971. La prima registrazione pubblicata del brano si trva in "Cahoots", l'album della Band del 1971; quella di Dylan verrà pubblicata pochi mesi dopo su "Greatest Hits vol. II". Jerry Garcia la inserì nel suo repertorio dal vivo già dal 1972, e la tenne in scaletta nei suoi spettacoli con Kahn durante un tour del 1986, prima che entrasse nel repertorio live dei Grateful Dead.

