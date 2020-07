Beck: riprogrammate nel 2021 le date italiane

Non sono stati cancellati, ma riprogrammati i concerti che Beck avrebbe dovuto tenere in Italia il 26 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 27 giugno a Lucca in Piazza Napoleone e il 28 giugno a Gardone Riviera (BS) presso il Teatro del Vittoriale.

Le nuove date sono le seguenti:

venerdì 25 giugno 2021, Teatro del Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia)

sabato 26 giugno 2020 Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma

domenica 27 giugno 2020 Piazza Napoleone a Lucca

I biglietti già acquistati rimarranno validi per il 2021, e c’è ancora la possibilità di acquistarne sul circuito Ticketone a partire da oggi 6 luglio.

Maggiori informazioni su www.luccasummerfestival.it e www.ticketone.it