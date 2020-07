Blue, Lee Ryan ricorda la volta che ha avuto la diarrea all’Eurofestival nel 2011

Nel 2011 l’Italia, dopo 14 anni di assenza, è tornata a essere presente all’Eurovision Song Contest, rappresentata sul palco dell’Esprit Arena di Düsseldorf da Raphael Gualazzi - vincitore del sessantunesimo Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano “Follia d’amore”. Tra i paesi presenti alla manifestazione in quell’anno, invece, la Gran Bretagna è stata rappresentata dai Blue che - come rivelato recentemente dalla band di “One Love” - custodiscono un ricordo (letteralmente) di merda legato alla cinquantaseiesima edizione dell’Eurofestival.

Il gruppo britannico - che sul palco del Eurovision Song Contest nel 2011 ha proposto il singolo “I Can” - si è recentemente riunito virtualmente, in collegamento video, per guardare e commentare insieme il film di Netflix “Eurovision Song Contest: La Storia dei Fire Saga”. A margine dell’incontro virtuale - disponibile nel video riportato più avanti - Duncan James ha raccontato un episodio che, in occasione dell’Eurovision Song Contest 2011, ha visto protagonista il suo compagno di band Lee Ryan. “Ricordi quando hai avuto la diarrea e hai scoreggiato e hai continuato in macchina e puzzava tutta l’auto?”, ha detto la voce di “Sooner or Later”, rivolgendosi a Lee che ha risposto: “Non ho solo continuato, mi è andato tutto sulla schiena”. Lee Ryan, rivelando che voleva disperatamente ubriacarsi all’evento del 2011, ha narrato poi: “Ricordo che dicevano di non ubriacarsi e io ero tipo: ‘Voglio davvero ubriacarmi’”.

Durante il collegamento video i Blue, guardando il film diretto da David Dobkin e disponibile su Netflix, hanno anche scherzato sul fatto che non sono stati invitati a partecipare al lungometraggio. Ryan ha detto: “Come mai non abbiamo avuto la possibilità di essere nel film?” Simon Webbe, ricordando la partecipazione all’edizione 2011 della manifestazione del duo composto dai gemelli irlandesi, ha risposto: “Perché siamo stati battuti da Jedward”.

L'ultimo album pubblicato dalla band è "Colours", uscito nel 2015, che include i singoli "King of the World" e "Nothing Like You".