Anna Tatangelo racconta la “svolta rap”

Ieri, 3 luglio, è stato pubblicato il nuovo singolo della cantante laziale con il rapper Geolier, “Guapo”. A margine di un’intervista con Maria Volpe per il Corriere della Sera pubblicata oggi, Anna Tatangelo ha raccontato il suo più recente brano in collaborazione con Emanuele Palumbo - questo il nome del rapper nato a Napoli il 23 marzo del 2000 - e ha parlato del suo “mio cambiamento musicale”.

“Ora ascolto musica diversa”, ha spiegato l’interprete di “Ragazza di periferia” e ha aggiunto:

“Verso Geolier nutro una grande stima artistica. Io gli ho parlato del progetto nuovo, del mio cambiamento musicale a 360 gradi, gli ho fatto sentire le mie cose e ci siamo trovati”.

Parlando di Geolier, Anna Tatangelo ha detto: “Ha un linguaggio che arriva diretto, si differenzia da tanti rapper e umanamente mi è piaciuto subito. Amo il suo modo di scrivere, è bravissimo a rappare, è velocissimo.”

Il cambiamento della cantante non è solo musicale ma anche estetico. La voce di “Lo so che finirà”, infatti, si presenta ora con i capelli biondi e non più scuri. Parlando di questa svolta, Anna Tatangelo ha spiegato: “È il frutto di un percorso personale interiore. Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento. Sono una persona nuova, che ha attraversato una tempesta, e poi ha trovato il sole. Ho una nuova leggerezza, ma con basi solide”.

All’interprete laziale è poi stato chiesto cosa ne pensa Gigi D’Alessio, con il quale Anna Tatangelo ha avuto una relazione durata diversi anni e con il quale ora dice di essere rimasta in ottimi rapporti, del suo cambiamento artistico. “Gli è piaciuto”, ha risposto la cantante. “Entrambi stiamo facendo cose diverse e siamo felici di questo. E’ bello sapere che l’altro lavora ed è felice di quello che fa e che le nuove avventure musicali lo fanno stare bene. E’ un sentimento reciproco”.

Nonostante la svolta artistica, Anna Tatangelo ha poi spiegato: “Alla fine io resto me stessa, vocalmente sono sempre io. I miei valori sono quelli di sempre”.