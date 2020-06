Il ritorno di Elio e Le Storie Tese

La fine di Elio e le Storie Tese è stata parecchio travagliata: inizialmente doveva essere un concerto a Milano a fine 2017, poi la decisione di partecipare al Festival di Sanremo nel 2018, con alcune date successive: ufficialmente l'ultimo show è stato quello a Barolo nel giugno 2018, che ha chiuso il tour d'addio del gruppo.

Ma la band non si è mai fermata del tutto: gli Elii hanno poi partecipato nel 2018 a "La Tv delle Ragazze", nel 2019 hanno firmato l'inno della Serie A di Pallavolo Femminile. Pochi giorni fa l'annuncio di un concerto-reunion fissato nel 2018 per una buona causa: sostebe la città di Bergamo, tra le più colpite dall'epidemia del Coronavirus, e il mondo della musica insieme al Cesvi.

Ma non è finita: perché oggi la band milanese ha annunciato una nuova iniziativa, seppure non strettamente musicale: "Elio e le storie tech", podcast di 12 puntate che sarà disponibile su Spotify prodotto per uno dei maggiori marchi dell'elettronica consumer, Samsung.

Ha spiegato Elio

Ci piace metterci alla prova con nuovi progetti, e parlare di tecnologia ancora ci mancava. Anche se la utilizziamo tutti i giorni, con questa esperienza abbiamo intrapreso un vero e proprio viaggio nell’innovazione, che sotto tanti aspetti per noi era ancora da scoprire. Durante le puntate, con i vari ospiti che si sono succeduti e con i quali abbiamo avuto il piacere di chiacchierare e scherzare, abbiamo raccontato a modo nostro come, utilizzando in modo consapevole i diversi dispositivi tecnologici, ciò che è complicato può diventare semplice e ciò che era impossibile, ora è a portata di mano”

Nelle varie puntate saranno presenti Salvatore Aranzulla, lo chef Davide Oldani, gli sportivi Laura Rogora e Vincenzo Abbagnale, oltre ovviamente ad esponenti del brand che produce il podcast. Si legge nell'annuncio stampa che "Elio e la band inventeranno un neologismo che diventerà centro di un breve brano musicale, ispirato al tema della puntata".