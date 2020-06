È morto Freddy Cole, star del jazz (e fratello di Nat King Cole)

Lutto nel mondo del jazz. È morto all'età di 88 anni Freddy Cole, star del genere e fratello di Nat King Cole. Il musicista, nato nell'ottobre del 1931, si è spento lo scorso sabato ad Atlanta. Stando a quanto riferito dalla sua manager Suzi Reynolds, Cole sarebbe morto in seguito alle complicazioni di un disturbo cardiovascolare.

Attivo dai primissimi Anni '50, nel corso della sua carriera Freddy Cole aveva pubblicato oltre trenta dischi, composto canzoni di successo come "I loved you" (che fu pure inserita nella colonna sonora della telenovela brasiliana "Dancin' days") e jingle per pubblicità. Nel 2010 il suo disco "Freddy Cole sings Mr. B." fu nominato ai Grammy nella categoria "Miglior album jazz vocal". L'ultimo lavoro, "My mood is you", era uscito due anni fa, nel 2018, e anche questo era stato candidato ai Grammy.