Addio a Milton Glaser, suo il poster realizzato nel 1966 per Bob Dylan

Nel giorno del suo 91esimo compleanno, lo scorso 26 giugno è scomparso a Manhattan, New York, il graphic designer Milton Glaser. La triste notizia è stata data dalla moglie dell’artista, Shirley Glaser, che ha riferito al New York Times che il marito, che soffriva anche di insufficienza renale, si è spento in seguito a un ictus.

Milton Glaser, nato il 26 giugno 1929, è stato uno dei più noti designer e illustratori del mondo grazie ad alcuni suoi lavori famosi come, tra gli altri, il logo “I Love New York”, realizzato nel 1977. Tra le opere di Glaser, famoso è anche il poster che l’artista newyorkese ha realizzato nel 1966 per Bob Dylan.

Milton Glaser, contattato da un art director della Columbia Records, realizzò il poster che, su ispirazione di un’opera di Marcel Duchamp, presenta la sagoma nera del profilo del cantautore di Duluth caratterizzata da fasce ondulate colorate per ricreare i capelli della voce di “Blowin' in the Wind”. Il poster venne incluso all’interno dell’album “Bob Dylan's Greatest Hits”, pubblicato nel marzo del 1967 e accompagnato dalla copertina che propone una fotografia di Dylan realizzata da Rowland Scherman nel 1965.

Milton Glaser. Glaser’s poster of Bob Dylan, designed as an insert to the singer-songwriter’s Greatest Hits album in 1967. pic.twitter.com/WVwAZKYCax — Nick Spence (@Nickfromupnorth) June 28, 2020

Milton Glaser, tra le altre cose, nel 1968 ha realizzato per Eye Magazine anche un poster di Aretha Franklin che richiama lo stile adottato per l’illustrazione di Bob Dylan. Pochi giorni dopo la morte della Regina del Soul, scomparsa il 16 agosto 2018, la National Portrait Gallery di Washington ha esposto il ritratto della artista, uno dei circa 450 poster realizzati da Glaser.