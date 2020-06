Adele sul nuovo album: 'Sono ancora in quarantena. Indossate la mascherina e siate pazienti'

Se sei una popstar e non passi le tue intere giornate sui social a postare foto, video e storie ma ti limiti a pubblicare contenuti raramente, ti basta caricare una nuova foto sul tuo profilo per mandare su di giri i tuoi fan e fargli immaginare chissà cosa. Adele, decisamente poco attiva su Instagram, ha pubblicato oggi una foto scattata durante uno dei concerti legati al suo ultimo album "25", uscito quattro anni e mezzo fa. L'immagine ha stimolato subito la curiosità dei fan, che l'hanno subito interpretata - forse esagerando - come un segnale relativo all'imminente uscita di nuova musica firmata dalla voce di "Someone like you" (peraltro in questi ultimi giorni il suo manager ha smentito le voci relative alla data d'uscita dell'ideale successore di "25", prevista a settembre). "Teaser? Albums coming out today???!!!! Tell me now!!!!", "Un'anticipazione? L'album esce oggi? Dimmelo ora!", ha chiesto un fan, parlando a nome degli oltre 37,5 milioni di followers che Adele ha su Instagram. Per smorzare gli entusiasmi, la cantante ha dovuto chiarire, rispondendo, che la foto è tutt'altro che un teaser relativo al nuovo disco. E ha precisato: "Chiaramente non lo è. Il coronavirus non è passato. E io sto ancora in quarantena. Indossa una mascherina e sii paziente".