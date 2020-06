È morto Huey, il rapper di ‘Pop, Lock & Drop’, in una sparatoria a St. Louis

Nella sera di ieri, alle 11 ora locale, il rapper statunitense Huey è rimasto vittima di una sparatoria che gli è costata la vita, all’età di 31 anni. A riferire delle sorti della voce di “Pop, Lock & Drop” è Fox 2 Now, che fa sapere che Huey è stato colpito nel sobborgo di Kinloch di St. Louis, in Missouri, e che è stato portato in ospedale ma è venuto a mancare poco dopo il suo arrivo. Sembra invece che l’altra persona colpita nella sparatoria sia riuscita a sopravvivere. Secondo la testata locale St. Louis Post-Dispatch la polizia avrebbe aperto un’indagine ma non ha al momento fornito dettagli sul possibile movente dell’omicidio né ha reso noto se ci siano o meno dei sospettati.

L’esordio discografico del rapper, noto anche come Baby Huey, è del 2007, quando Huey ha pubblicato il suo “Notebook Paper”, album che include collaborazioni con T-Pain, Trey Songz e Yo Gotti. L’anno precedente l’artista ha pubblicato la hit che l’ha portato nella Billboard Top 100, alla posizione sei, e nella chart a stelle e strisce dedicata al rap, in seconda posizione. A “Notebook Paper” è seguito, nel 2010, il secondo album di Huey, “Redemption”. Il terzo disco avrebbe dovuto uscire per la 1017 Bricksquad, oggi 1017 Records, ma il progetto non è più andato in porto.

In un’intervista concessa diversi anni fa, nel 2007, al St. Louis Post-Dispatch Huey aveva raccontato alla testata del suo difficile passato, spiegando: “Mia madre e mio padre si drogavano. Mio fratello è stato dentro e fuori di prigione”.