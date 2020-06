Elton John portato in tribunale dall'ex moglie Renate Blauel

Renate Blauel, moglie di Elton John tra il 1984 e il 1988, ha presentato all'Alta Corte di Londra un'ingiunzione rivolta al cantante e pianista di Pinner: come riferito dal Guardian, i dettagli della causa legale sono riservati. Osservatori britannici ipotizzano che l'ex coniuge della voce di "Rocket Man" stia cercando di ottenere una sorta di risarcimento da parte della star britannica in virtù degli accordi di riservatezza seguiti al divorzio che potrebbero essere stati violati dall'autobiografia "Me", che John pubblicò alla fine dello scorso anno.

Gli avvocati delle parti si sarebbero già incontrati diverse volte per tentare una risoluzione extragiudiziale del contenzioso, apparentemente senza profitto: nonostante tutto i legali della Blauel auspicano ancora che la vicenda possa essere risolta "amichevolmente".

La Blauel e John si sposarono nel 1984 in Australia: la coppia si separò quattro anni dopo, poco prima che l'artista si dichiarasse omosessuale. Nella sua autobiografia la star inglese parla dell'ex moglie in questi termini: