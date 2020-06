Strage di Corinaldo: chieste condanne a 16 e 18 anni

La Procura di Ancona ha chiesto condanne da 16 a 18 anni per i sei ragazzi ritenuti responsabili della strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018, poco prima di un dj set di Sfera Ebbasta, persero la vita sei persone schiacciate dalla calca dopo che all'interno del locale fu spruzzato dello spray urticante. La richiesta della Procura di Ancona è arrivata oggi in seguito alla requisitoria di sei ore da parte dei pm che si stanno occupando del processo con rito abbreviato. Nessun commento, per ora, da parte del trapper lombardo.