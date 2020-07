Timoria: i cinque della band (e il fonico) raccontano 'Speedball 2020', 25 anni dopo

Nell'inverno a cavallo tra il 1994 e il 1995 i Timoria si ritrovarono all'Avant Garde Studio di Milano in compagnia del produttore Angelo Carrara e del tecnico del suono Max Lepore per dare seguito a "Viaggio senza vento", disco che aveva consacrato la formazione guidata da Francesco Renga e Omar Pedrini come una delle realtà più rilevanti sul panorama rock italiano di fine anni Novanta. Il gruppo volle alzare l'asticella allontandosi dal proprio episodio discografico precedente abbracciando sonorità più dure e complesse, evitando di tornare sui propri passi per scommettere su temi e atmosfere nuove e - all'epoca - rivoluzionarie. Nacque così "2020 Speedball", quinta prova sulla lunga distanza della formazione bresciana - pubblicata in origine il 28 marzo del 1995 - che oggi, venerdì 3 luglio, torna nei negozi in edizione espansa comprendente anche la registrazione parziale del concerto tenuto al Rolling Stone di Milano il 18 dicembre dello stesso anno in occasione della data finale del “Senza Far Rumore Tour”.

Per celebrare la ricorrenza, Rockol si è fatta raccontare - nei contributi che trovate linkati qui sotto - le session di lavorazione da tutti e cinque gli elementi originali della band, ovvero Diego Galeri, Enrico Ghedi, Omar Pedrini, Carlo Alberto Pellegrini e Francesco Renga, oltre che dal tecnico del suono Max Lepore, che seguì il gruppo durante la registrazione e la produzione del disco. Buona lettura!

In quanto "padrino" dei Timoria fin dagli inizi, mi fa davvero piacere che Rockol possa pubblicare questo ampio speciale su "2020 Speedball", per il quale voglio ringraziare, oltre a Davide Poliani che l'ha in gran parte scritto e coordinato, anche chi vi ha contribuito (Maurizio Matteotti, Marco Di Milia, Federico Scarioni). Voglio aggiungere un "grazie" particolare a Illorca, e mandare un pensiero ad Angelo Carrara. (fz)