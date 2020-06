Concerti, Sum 41: una seconda data in Italia nel 2021

Alla già annunciata performance al Bay Fest di Igea Marina, che andrà in scena dall’11 al 14 agosto 2021 – la data esatta del live della band canadese ancora non è stata specificata – si aggiunge, per i Sum 41, una seconda data nella Penisola, prevista sempre per l’estate 2021: il 10 agosto del prossimo anno Deryck Whibley e soci si esibiranno al Festival di Majano, in provincia di Udine. A renderlo noto è HUB Music Factory, che già nei giorni scorsi aveva confermato la presenza della band al Parco Pavese di Bellaria e Igea Marina all’edizione 2021 della rassegna che avrebbe dovuto invece tenere banco quest’estate prima di essere posticipata, come numerosi altri eventi, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

La band di “Still Waiting”, con le due date dell’estate 2021, porterà in Italia il suo "No personal space tour". L’ultimo capitolo discografico del gruppo, “Order in Decline”, risale al 2019.

I biglietti per i due concerti sono disponibili su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.