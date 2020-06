Manuelito, il rapper giudice ad X Factor: Hell Raton

Manuelito Zappadu, classe 1990, in arte Hell Raton, è diventato un nome mainstream in due settimane: se prima era conosciuto soprattutto nell’ambiente rap, la sua chiamata come giudice di X Factor, resa pubblica il 9 giugno, lo ha messo sotto i riflettori.

Manuelito è figlio di Antonello Zappadu, il fotografo che rubò scatti nella Villa di Berlusoni a Porto Rotondo, e noto esperto di banditismo sardo. La mamma è ecuadoriana (da qui il soprannome, diminutivo del nome Manuel) ed è il fondatore di Machete Crew assieme a Salmo e a Slait.

Insomma, è parte di un collettivo molto noto nell’ambiente, che solo poco ha festeggiato il decennale con una festa su Twitch.Il primo singolo che lo porta all’attenzione è "Multicultural", nel 2011 a cui scene il mixtape "Basura muzik vol. 1” seguito tre anni più tardi da "Rattopsy EP" (contenente il singolo "Jerry il sorcio”).

Ma la maggior parte della sua produzione musicale è legata ai "Machete Mixtape”, culminati nel volume 4 del 2018, dove duetta con Salmo in “Gang!”

Della sua partecipazione come giudice a "X Factor", accanto a Emma, Mika e Manuel Agnelli, dice:

Ero un ragazzino affamato di musica, che è riuscito a realizzare il suo sogno più grande grazie a passione, dedizione e tenacia. Tutto il tempo passato in sala prove davanti al mic e live sui palchi, i più disparati, d’Italia, ha sicuramente arricchito il mio modo di vivere la musica. Negli anni ho imparato a mettermi in gioco, dal 2010 con la fondazione di Machete insieme a Salmo e Slait, fino a Machete Gaming, passando per il debutto dell’etichetta Machete Empire Records e la nascita di Me Next e 333 Mob. Nel mio lavoro convivono i ruoli di discografico, talent scout, direttore artistico e creativo, ma anche musicista. Di fronte a un talento provo a esaminarlo in tutti i suoi aspetti e le sue e abilità, con un approccio 2.0, per trovare, insieme, il percorso più adatto alla sua carriera. É quello che vorrei fare qui a X Factor, voglio mettermi al servizio di nuovi talenti per aiutarli a trovare l’espressione più adatta alla propria personalità artistica, con un lavoro di ricerca che esplori sempre nuove tendenze e tecnologie".