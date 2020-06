Slipknot, Jay Weinberg suona Springsteen: ascolta la sua versione di 'Candy's room'

Jay Weinberg suona Bruce Springsteen, ma non da solo. Con lui ci sono anche Mlny Parsonz dei Royal Thunder, Jeff Matz degli High on Fire, Stephen Brodsky dei Mutoid Man, Emily Lee degli Sheartwater e Gwarsenio Hall. I musicisti hanno unito le loro forze per suonare "Candy's room" del Boss, dall'album "Darkness on the edge of town", ieri, nel giorno in cui negli Stati Uniti si è festeggiata la Festa del papà: un regalo che il membro degli alfieri dell'heavy metal statunitense Slipknot (nella foto è il secondo in prima fila) ha voluto fare a suo padre Max Weinberg, batterista della E Street Band, il gruppo di Bruce Springsteen.

Weinberg fa parte della E Street Band da quarantasei anni: era il 1976 quando il musicista rispose a un annuncio pubblicato su un giornale, presentandosi alle selezioni per il nuovo batterista della formazione. Nel corso degli anni ha preso parte a tournée come quella di "The river" (tra il 1980 e il 1981), "Born in the U.S.A." (tra l'84 e l'85), quella di "The rising" (2002-2003), fino alle più recenti serie di concerti del rocker del New Jersey.