Robbie Williams non va a letto prima delle sei del mattino

La popstar inglese Robbie Williams ai microfoni di Andy Goldstein, della stazione radio britannica talkSPORT, ha rivelato di non andare a letto prima delle sei del mattino, anche se questa è una routine che non lo soddisfa del tutto.

Ha dichiarato l'ex componente dei Take That:

“Non mi alzo la mattina. La gente dice che digiuno, beh, no. (...) Non dormo fino alle cinque o alle sei. Sono un nottambulo, è il modo in cui sono programmato. Non mi piace. Non voglio che sia così, ma sono molto produttivo dall'una alle cinque. Lavoro molto e mi sveglio a mezzogiorno. Poi mangio verso le cinque del pomeriggio e mi sento pieno.”