Addio a Bobby Lewis, interprete della hit “Tossin’ and Turnin’”

E' morto alla età di 95 anni Bobby Lewis, il cantante che ebbe grande successo nel 1961 con “Tossin’ and Turnin’”. In realtà il musicista nato a Indianapolis il 9 febbraio 1925 è morto lo scorso 28 aprile ma la notizia è stata confermata il 13 giugno.

Billboard riporta che Lewis ha avuto una polmonite prima di morire. Il musicista crebbe in un orfanotrofio e fuggì all'età di dodici anni dalla sua casa adottiva a Detroit. Ha avuto problemi alla vista per tutta la vita e, nel 2011, disse di essere "praticamente cieco".

Lewis iniziò a suonare il piano quando aveva sei anni e la carriera di cantante a quella di quattordici anni. Cantò con un'orchestra prima di trovare un contratto discografico nei primi anni '50. Intorno al 1960 si trasferì a New York e registrò "Tossin e Turnin'", canzone che stette sette settimane in vetta alla classifica di Billboard e vendette oltre tre milioni di copie. La canzone venne in seguito inclusa nelle colonne sonore dei film di successo degli anni Settanta “American Graffiti” e “Animal House”. Bobby Lewis entrò nella Top Ten della classifica nel 1961 anche con una seconda canzone, "One Track Mind".

