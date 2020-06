Le brevi di oggi, 12 giugno – parte 2: Briga, Gianni Maroccolo, Surfaces, Elton John, Samuel Heron, The Kolors

È da oggi disponibile all’ascolto la versione originale di “In rotta per perdere te” di Briga, brano prodotto da DJ Raw e incluso dell’esordio discografico, datato 2012, di Mattia Bellegrandi – questo il nome all’anagrafe del cantautore romano -, “Alcune sere”. La pubblicazione fa parte delle iniziative attraverso le quali l’artista festeggerà i dieci anni di carriera, che includono la divulgazioni di versioni originali dei brani, remix e rivisitazioni.

Nuovo singolo per Gianni Maroccolo, che ha pubblicato oggi la sua versione di “Sognando”, con i featuring di Don Backy e di Edda, al secolo Stefano Rampoldi. La canzone, portata al successo da Mina sul finire degli anni Settanta, accompagnata dal video diretto da Michele Bernardi e Marco Cazzato, anticipa l’album del cantautore “ALONE vol. IV”, in uscita settimana prossima, il 17 giugno. Ecco il brano:

I Surfaces sono tornati con un nuovo pezzo, questa volta in collaborazione con Elton John: la canzone, che porta il titolo di “Sunday Best”, è stata prodotta e registrata dal duo texano via Zoom nel periodo di distanziamento sociale dovuto all’emergenza sanitaria di Covid-19. La band ha iniziato a lavorarci subito dopo la pubblicazione di “Horizons”, il suo terzo capitolo discografico. Quanto al cantante e pianista di Pinner, Elton John ha commentato così il soldalizio artistico con i Surfaces:

Avevo ascoltato “Sunday Best” per la prima volta in Australia e mi era piaciuto così tanto che sono rimasto sorpreso quando i ragazzi mi hanno raggiunto per cantare e suonare con un piccolo pianoforte “Learn To Fly”. Mi era piaciuta molto la canzone e la produzione del brano che mi avevano mandato. Abbiamo registrato via Zoom a Los Angeles. Questi ragazzi sono fantastici e ci siamo divertiti un sacco a collaborare.

È approdato su YouTube il video del nuovo singolo di Samuel Heron feat The Kolors, “Nella pancia della balena”. L’artista – vero nome Samuel Costa – ha presentato in questi termini il brano che coinvolge la band capitanata da Stash e che segna il ritorno di Heron a circa un anno dal suo album d’esordio “Triste”:

"Nella pancia della Balena" rappresenta metaforicamente la nostra abitazione, unico ambiente in cui siamo in grado di sentirci sicuri e protetti. Nei momenti più difficili, proprio come in questo periodo, sono i luoghi famigliari il rifugio più sereno per ripararsi dalla bufera. Stando a casa abbiamo imparato a recuperare il tempo perduto, riflettendo su quello che è veramente importante nella nostra vita. In questo brano c’è molto del mio vissuto, ricordi d’infanzia e più recenti s’intrecciano in un tutt’uno davvero singolare, dando vita ad emozioni vere e sincere che prendono forma attraverso le parole, la forza dell’immaginazione e della musica. In una realtà logorata da molteplici problematiche Il brano diviene un grido di speranza e al tempo stesso un invito a liberarsi da fardelli inutili per vivere a pieno la propria esistenza, dando valore ai piccoli gesti quotidiani e riscoprendo priorità essenziali che troppo spesso davamo per scontato.