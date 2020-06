UFO, addio all’ex chitarrista Paul ‘Tonka’ Chapman

È venuto a mancare ieri, 9 giugno, nel giorno del suo sessantaseiesimo compleanno, il già chitarrista degli UFO Paul “Tonka” Chapman. Il musicista nato in Galles era entrato a far parte della formazione hard rock britannica nel 1974 ma aveva preso le distanze dagli UFO dopo solo un anno di attività tra le fila della formazione, adducendo differenze di vedute come motivazione, per fondare una nuova band, i Lone Star. “Tonka” è però tornato negli UFO nel 1978 e appare nei quattro album della band capitana da Phil Mogg “No Place to Run”, “The Wild”, “The Willing and the Innocent”, “Mechanix” e “Making Contact”. Il definitivo addio di Chapman al gruppo è quello del 1983, quando la band si scioglie: alle successive reunion “Tonka” non prenderà parte.

Dal 1971 il chitarrista, attivo fino ai suoi ultimi giorni, ha sostituito Gary Moore negli Skid Row, mentre dopo essersi trasferito negli Stati Uniti “Tonka” è entrato a far parte della band souther rock dei Gator Country, suonando anche nei Waysted dell’ex compagno di band Pete Way.

A rendere nota la dipartita di Paul Chapman è stata la famiglia del musicista, attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, dove si legge: “Oggi è il 66esimo compleanno di mio papà. È venuto a mancare questo pomeriggio. Era brillante, energico, amorevole e la persona più spensierata e il primo uomo che abbia mai amato. Chiunque entrasse in contatto con lui lo amava, no, lo adorava… Apprezzo i pensieri e le preghiere di tutti mentre la sua famiglia elabora il lutto in questo momento. Ti voglio bene papà, moltissimo”.