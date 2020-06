I concerti di "Vinyl": Enzo Jannacci @ RSI 1986

Il live numero 29 vede protagonista Enzo Jannacci, un concerto tenuto il 27 dicembre 1986 presso gli studi della TV della Svizzera Italiana RSI.

Il cantautore milanese, nel 1986, ha 13 album alle spalle, l'ultimo dei quali è L'importante, pubblicato l'anno prima. Sul palco della RSI Jannacci presenta, con l'ironia che lo contraddistingue, alcuni classici del suo repertorio - tra i quali gli immancabili pezzi in dialetto - e le novità del momento come L'importante è esagerare, con cui apre la serata.

Tra improvvisazione e intuizioni del momento, Jannacci è padrone della scena e, con il suo tipico atteggiamento giullaresco, interpreta i suoi grandi successi, per intero o inserendoli in un medley.

