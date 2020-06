Le brevi di oggi, 9 giugno: Boomdabash e Alessandra Amoroso, Giuseppe Anastasi, Fever 333, Alfa

Si intitola "Karaoke" il nuovo brano realizzato dai Boomdabash con Alessandra Amoroso: la canzone sarà disponibili a partire dal prossimo venerdì, 12 giugno. Al proposito i Boomdabash hanno dichiarato:

Ora più che mai sentivamo il bisogno di condividere le nostre emozioni con qualcuno per noi di veramente speciale, ecco perché abbiamo deciso di richiamare la nostra amica Alessandra Amoroso mentre stavamo lavorando a Karaoke nel periodo del lockdown. E’ stato per tutti un periodo molto difficile, di restrizioni, di pensieri e riflessioni continue. Nonostante quest’estate si annunci diversa e dal sapore particolare nutrivamo la necessità di scambiare con lei e con il nostro pubblico un messaggio di speranza positiva per cominciare a rinascere. Karaoke è un inno alla vita, un grido di speranza connotato da una passionale voglia di rinascita, come se fosse il primo giorno di una nuova estate. Seppur ancora con le dovute precauzioni abbiamo fortemente bisogno di ritrovare quei sorrisi che per mesi abbiamo perso, riscoprendo il calore e l’abbraccio delle persone a noi più care. E’ fondamentale ritrovare la gioia di vivere e cantare. In questo la musica è in grado di aiutarci, facendoci sentire meno soli. Karaoke nasce proprio dalla voglia d’estate che ognuno di noi ha, un brano nato con lo spirito di far ballare, non importa se a casa o se in spiaggia, l’importante è lasciarsi trasportare dalle vibrazioni positive che solo la musica è in grado di regalarci.

Alla dichiarazione del gruppo ha fatto eco la Amoroso:

"Questo brano nasce da un legame forte e solido di amicizia sincera basata su valori, radici e dal semplice desiderio di voler fare musica dopo un periodo difficile per tutti. È un brano fatto di felicità che spero possa donare tanta forza e entusiasmo come ha fatto con me! Karaoke non è solo una canzone, ma segna un momento per tutti noi e ci dona nuove prospettive per il futuro"

E' stato reso disponibile il nuovo brano di Giuseppe Anastasi, intitolato "Bla Bla Star". Come spiegato dallo stesso autore:

"'Bla bla star' è una canzone allegra, ma non troppo. A me certa televisione non piace e quando mi capita di guardarla mi imbarazzo e vorrei fuggire via dal pianeta. Il video ed il ritmo della canzone sono funzionali, servono per indorare la pillola"

I Fever 333 hanno reso disponibile sul proprio canale YouTube il nuovo brano "Supremacy". Al proposito il leader del gruppo Jason Aalon Butler ha dichiarato:

"Questo è uno tentativo mirato per incoraggiare le persone ad andare oltre la consapevolezza e agire. Con sforzi decisi in nome della giustizia per un gruppo specifico di persone, questa iniziativa non rappresenta solo una presa di posizione artistica ma anche una piattaforma comune attraverso la quale attivare le misure necessarie per una riforma sociale e razziale. Vedremo i risultati sperati solo se riusciremo a far proliferare un messaggio che deve trovare la propria strada attraverso le barriere di genere. Musica e arte sono da sempre catalizzatori per movimenti sociali, ma per qualche ragione, ora che abbiamo la possibilità di vedere quanto sia realmente e profondamente difettoso il sistema in cui viviamo, abbiamo rallentato il processo di cambiamento. I Fever 333 dedicano tutto quanto in loro possesso – musica, attivismo, raccolta fondi - a supporto di questo cambiamento. Non si tratta di un’operazione di marketing, bensì di uno strumento dedicato unicamente a supportare il cambiamento"

E' stato reso disponibile online il video di “TeStA TrA Le NuVoLe, pT. 2”, il nuovo singolo del rapper Alfa: per la realizzazione della clip il cantante ha raccolto tramite una campagna su TikTok oltre 11mila video realizzati appositamente da utenti e follower, la cui durata complessiva è di oltre 25 ore. La versione completa del lavoro sarà resa disponibile nei prossimi giorni su YouTube, dove è già stata messa online la versione standard.