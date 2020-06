Mr. Bungle (Mike Patton), una cover degli Exploited. Ascolta

Mr. Bungle, la band guidata a Mike Patton dei Faith No More (con lui Trevor Dunn al basso e Trey Spruance alla chitarra), hanno condiviso una cover di "USA" degli Exploited: è la loro prima registrazione in vent'anni.

Caricamento video in corso Link

La band ha tenuto a febbraio alcuni concerti di reunion, e in quell'occasione aveva alluso a possibili nuove registrazioni in studio. Il primo frutto di questo lavoro sembra essere appunto questa cover di "USA" degli Exploited, il gruppo punk di Edimburgo. I Mr. Bungle non pubblicavano nuova musica dal 199, quando uscì l'album "California".

L'etichetta Ipecac ha annunciato che per un mese donerà tutti i ricavi del brano al MusiCares COVID-19 Relief Fund.