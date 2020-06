Come valutare una collezione di dischi: gli strumenti in Rete

Quasi tutti (diciamo tutti) – dai neofiti ai più esperti – si fanno periodicamente la stessa domanda: “Quanto vale la mia collezione di vinile?”.

A domanda così semplice, come spesso accade nella vita, non consegue una risposta altrettanto semplice. Perché valutare una collezione, specialmente se corposa e/o variegata, può essere un task titanico e con margini di errore enormi – dovuti a variabili a volte molto volatili. Ad esempio la più classica intersezione fra domanda e offerta, che può cambiare all’improvviso. Poi le effettive condizioni dei dischi, che influenzano enormemente il loro valore. Non ultima la certezza di essere in possesso di stampe originali o edizioni di valore – dettaglio che va verificato utilizzando tutte le info che si trovano online in vari siti dedicati ai collezionisti.

Una volta chiare, se non altro, le condizioni di dischi e la tipologia di edizione, occorre iniziare il lavoro di valutazione. La Rete viene in aiuto con alcuni siti che monitorano le quotazioni e aggregano i dati per dare risultati il più attendibili possibile.

