John Frusciante, ascolta il nuovo album del progetto Trickfinger del chitarrista

Come annunciato nei mesi scorsi, è uscito oggi il nuovo album di John Frusciante, “She Smiles Because She Presses the Button”, terzo capitolo del progetto Trickfinger del chitarrista dei Red Hot Chili Peppers. L’album segue “Look Down, See Us”, preceduto a sua volta da “Trickfinger" (2015) e "Trickfinger II” (2017), ed è già stato anticipato dei brani “Amb” e “Brise”. Il nuovo progetto solista di elettronica dell’artista statunitense non si è fatto attendere troppo, considerando che “Look down, see us” è stato pubblicato solamente il mese scorso.

Frusciante ha scelto di fare uscire l’album, composto da sei brani, tra i quali “Amb” e “Brise”, e legato all’etichetta del musicista Avenue 66, su Bandcamp ed è lì che lo troverete. Spiega la nota stampa, citata dal magazine statunitense Consequence of Sound, che accompagna la pubblicazione del disco che “She Smiles Because She Presses the Button” è arrivato da un “periodo di intenso studio” che ha portato a “un’intensa liberazione creativa”. Si legge ancora nel comunicato che l’album è scaturito da un lungo periodo di immersione "nelle macchine, nell'apprendimento di programmi di tracker, sintetizzatori e drum machine” con un “approccio instancabile”.

Il chitarrista è tornato tra le fila dei Red Hot Chili Peppers lo scorso mese di dicembre, dopo che dal 2009 aveva lasciato il posto di addetto alle sei corde della band statunitense a Josh Klinghoffer. Quella era stata la seconda volta in cui Frusciante si era allontanato da Kiedis e soci: la prima era stata nel 1992, a quattro anni circa dall’inizio della sua esperienza nei RHCP.