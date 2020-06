"Bootleg": il nuovo format debutta con Davide Zilli

Da oggi è in vendita esclusiva solo per cinque giorni sul Bandcamp di Freecom Music “Cantau(n)tore, ovvero Tutti vivemmo a stento” , nuovo ep del pianista, cantautore e professore emiliano Davide Zilli.

Le cinque instant songs di Zilli sono le prime a uscire per Bootleg, il nuovo format musicale dedicato agli artisti e ai loro fan.

Bootleg è un nuovo format musicale indipendente che mira al sostegno e al sostentamento diretto degli artisti.

Ridare valore al concetto di esclusività e rafforzare il legame tra artista e community è l’obiettivo del progetto, che recuperando in chiave “lecita” il concetto originario di bootleg mette a disposizione dei fan demo, brani inediti, rarità e contenuti speciali, in vendita per un periodo limitato di tempo: 24 ore per i singoli e 5 giorni per ep e full album. I contenuti non verranno diffusi sulle piattaforme streaming su larga scala, ma saranno disponibili solo in digital download a pagamento sul marketplace ufficiale (il Bandcamp di Freecom Music).

Dopo Zilli, i prossimi artisti a uscire per Bootleg saranno Andrea Tich con l’inedito “Riavremo le ali” (18 giugno) ed Ettore Giuradei con “Below sea level” (25 giugno).