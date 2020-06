Bruce Springsteen presenta una nuova playlist e rende omaggio a George Floyd

In occasione del quinto appuntamento della sua trasmissione radiofonica, il Boss - in collegamento direttamente dalla sua casa in New Jersey - è tornato a ricoprire il ruolo da DJ e, a margine dell’ultima puntata di “Bruce Springsteen: From his home to yours”, ha rivolto un pensiero a George Floyd, l’afroamericano che ha perso la vita lo scorso 25 maggio a Minneaopolis.

Bruce Springsteen, nel presentare un nuova playlist, ha dedicato due sue canzoni, “American Skin (41 Shots)” e “Murder Incorporated”, alla memoria del 46enne deceduto dopo essere stato arrestato e bloccato a terra da un poliziotto.

"American skin (41 shorts)" è il brano scritto dal rocker del New Jersey per la morte di Amadou Diallo - lo studente liberiano residente a New York, ucciso a 23 anni da quattro poliziotti della NYPD, nel febbraio 1999, che spararono 41 colpi di pistola. Il ragazzo, disarmato, fu colpito 19 volte. Nel 2013 il Boss suonò questa canzone, dedicandola a Trayvon Martin - 17enne afroamericano, ucciso da George Zimmerman nel febbraio 2012 - durante il concerto del rocker andato in scena a Limerick, in Irlanda, in seguito all’assoluzione del vigilante della gated community di Sanford, in Florida.

La selezione musicale di Bruce Springsteen - presentata durante l’episodio, tra i più lunghi trasmessi finora - include, tra le altre, “This is America” di Childish Gambino, “People Have the Power” di Patti Smith, “Strange Fruit” di Billie Holiday e due brani di Bob Dylan. Del cantautore di Duluth - che, insieme allo stesso Springsteen, è sempre stato presentato in ogni appuntamento radiofonico del rocker andato in onda finora - il Boss, in questa playlist, ha scelto di includere “Political World”, “Blind Willie McTell” e “Murder Most Foul”, uscita lo scorso 27 marzo.

Ecco la playlist: