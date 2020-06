Addio a Joey Image, già batterista dei Misfits

Attraverso un post pubblicato su Facebook, il New York Hardcore Chronicles ha dato la triste notizia della scomparsa del già batterista dei Misftis Joey Image, aveva 63 anni.

“Joey Image dei Misfits è morto a 63 anni. Riposa in pace”, si legge nel messaggio condiviso sui social e ripreso da diverse testate di musica come, tra gli altri, il New Musical Express, Loudwire e Blabbermouth.

Le cause del decesso non sono ancora state rese note. Quattro anni fa, al batterista è stato diagnosticato un cancro al fegato.

Joey Poole, questo il nome all’anagrafe dell’artista statunitense nato nel 1957, è stato un membro dei Misfits tra il 1978 e il 1980 e ha preso parte alle lavorazioni degli EP “Horror Business” e “Beware”, oltre a suonare la batteria nel singolo “Night Of The Living Dead”. Joey Image si è riunito alla band horror punk per il concerto andato in scena in Florida nell’ottobre del 2000.