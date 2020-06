Victrola Record Case: il porta-vinili dal gusto vintage

Se vuoi conservare e trasportare i tuoi dischi in maniera comoda e sicura, oggi - proseguendo il nostro viaggio nel mondo dei porta-vinili - ci soffermiamo sulla valigetta di casa Victrola.

Il brand americano - nato all'inizio del secolo scorso e specializzato in giradischi, radio e jukebox - ha da sempre un occhio di riguardo per il design, prediligendo le linee vintage.

Non fa eccezione questo prodotto che, specialmente nella sua variante turchese, è anche un elegante complemento d'arredo dal gusto retrò.

Oltre a quella turchese, sono disponibili diverse versioni: più classica (in nero, marrone o grigio), multicolor, con la grafica a mappa o, per gli amanti della Union Jack, con la bandiera inglese.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM