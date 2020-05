Le brevi di oggi, 31 maggio: Pussy Riot, CupcakKe, Rocco Hunt, G-Easy, Random

Le Pussy Riot sono tornate con una nuova canzone, “1312”, nata dall’incontro tra il collettivo punk russo e agli artisti argentini Parcas, Dillom e Muerejoven. Il brano, accompagnato da un video animato, affronta il tema del femminicidio nei paesi latinoamericani e il tema della violenza della polizia. Secondo quanto riferito dal britannico New Musical Express citando la nota stampa che annuncia “1312” il pezzo è ispirato alle proteste che lo scorso anno hanno scosso il Cile.

La rapper e cantante CupcakKe ha pubblicato una nuova canzone, “Lemon Pepper”: la metà dei proventi del brano saranno devoluti al Minnesota Freedom Fund. La no profit offre supporto economico per le persone che hanno compiuto crimini minori ma non potendosi permettere il pagamento della cauzione finiscono ugualmente in carcere. CupcakKe, al secolo Elizabeth Eden Harris, classe 1997, ha all’attivo quattro album. L’ultimo, “Eden”, risale al 2018. Potete ascoltare “Lemon Pepper” qui:

Uscirà il prossimo 3 giugno il nuovo singolo di Rocco Hunt, “SULTANT’A MIA”, prodotto da Nazo. “Dopo un lungo periodo di lockdown, in cui non è stato possibile per le persone stare insieme, questo pezzo è una liberazione”, ha spiegato il rapper salernitano, al secolo Rocco Pagliarulo, a proposito del brano, proseguendo: “Finalmente ci si può riabbracciare e quindi "Se non scendi salgo io, stasera sei soltanto mia". Abbiamo deciso di lanciare il brano sulla chat messenger, e il giorno stesso suonava già nelle macchine e sui balconi, prima ancora che uscisse ufficialmente. Con Valerio Nazo, il producer del brano, ho trovato la mia dimensione, il mio mondo…sono sereno e pronto a far uscire tanta musica prossimamente”.

Una nuova canzone va ad aggiungersi al repertorio di G-Easy, “Stan By Me”, che vede alla produzione Marshmello. Il brano arriva dopo il precedente “Free Porn, Cheap Drugs” ed è parte del progetto di Gerald Earl Gillum “Everything’s Strange Here”, presentato dal rapper statunitense come “la rappresentazione di dove sta il mio cuore e dove è stato. È onesto e puro”.

Il primo EP di Random, “Montagne russe”, si prepara a fare il suo ingresso nel mercato il prossimo 5 giugno. Il progetto è stato al momento anticipato dal singolo “Sono un brano ragazzo un po’ fuori di testa”, uscito lo scorso 22 maggio. Il singolo di Emanuele Caso – questo il nome all’anagrafe dell’artista - fa seguito a brani come “Marionette”, “Chiasso”, "180", "Rossetto" e "Scusa a a a".