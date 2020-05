Rino Gaetano Day: il 2 giugno un'edizione "virtuale"

La decima edizione della manifestazione Rino Gaetano Day, organizzata dall'Associazione culturale italiana Rino Gaetano per ricordare, come da tradizione, la scomparsa del cantautore, non si terrà, e dà appuntamento al 2021, nel rispetto del Decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020 che prevede le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.



Nel giorno del 39° anniversario della scomparsa di Rino Gaetano, il 2 giugno 2020, saranno pubblicati contenuti speciali direttamente sulla pagina facebook Rino Gaetano Band, sulla quale sarà possibile assistere anche a una diretta streaming dalle ore 18, trasmessa on air da Radio Italia Anni 60 Roma FM 100.5, con il patrocinio di Roma Capitale Municipio III.

Tutta la giornata sarà accompagnata da tributi, immagini speciali e filmati di repertorio. L’evento, organizzato dalla famiglia Gaetano, vedrà la partecipazione dell’attrice Gaia Messerklinger e della voce dei Têtes de Bois, Andrea Satta. Inoltre sposa l’impegno della Croce Rossa Italiana, a cui sono destinate le donazioni realizzate con #italianallstars4life, il progetto che ha coinvolto oltre 50 artisti italiani in una versione corale del brano “Ma il cielo è sempre più blu”, al quale ha partecipato il nipote di Rino, Alessandro Gaetano.