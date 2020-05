Pearl Jam, Dave Matthews e altri insieme per un concerto-evento virtuale

Tra i vari concerti-eventi organizzati in questi giorni per raccogliere fondi per la lotta al coronavirus si segnala quello che tra due settimane circa avrà per protagonisti i Pearl Jam, Dave Matthews, Ben Gibbard dei Death Cab for Cutie, Macklemore e altri artisti originari dello stato di Washington, negli Stati Uniti. L'evento benefico, battezzato "All in WA: A concert for Covid-19 relief", vedrà Eddie Vedder e soci e gli altri artisti coinvolti raccogliere fondi da destinare ai cittadini dello stato di Washington più colpiti dall'emergenza coronavirus. L'obiettivo degli organizzatori è quello di raccogliere 65 milioni di dollari (circa 60 milioni di euro): ne hanno già raccolti 20 milioni e gli altri sperano di raccoglierli durante la diretta, che avrà luogo mercoledì 10 giugno a partire dalle 22 (ora locale - in Italia saranno le 4 del mattino).

L'evento sarà trasmesso in diretta su Twitch, la piattaforma di livestream di proprietà di Amazon e da alcune emittenti locali.