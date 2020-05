Il disco reggae più venduto di sempre: "Legend"

Nel 1984, a tre anni di distanza dalla morte di Bob Marley, esce la raccolta Legend, un album destinato a lasciare un'impronta indelebile nella storia della musica, trattandosi del disco reggae più venduto di sempre - nonché tuttora presente (pubblicato da Universal) nella Top Ten della classifica FIMI dei vinili.

Originariamente, Island pubblica Legend in versione vinile e cassetta, ma nel tempo l'album viene ristampato in diversi formati e in edizione deluxe. La raccolta raggruppa i pezzi simbolo di Bob e dei suoi Wailers, i grandi successi che hanno introdotto il reggae nelle classifiche di tutto il mondo.

