Concerto Take That: venerdì 29 maggio in streaming

Robbie Williams, come abbiamo già annunciato, si riunirà con la band con la quale ha debuttato per un concerto virtuale, organizzato per raccogliere fondi a favore della lotta contro il Coronavirus.

Le voci di una imminente reunion si erano diffuse dopo un recente meeting via Zoom fra i componenti del gruppo, e sono poi state confermate dall'annuncio che il 29 maggio prossimo alle 21 ora italiana Robbie Williams, Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen (senza Jason Orange) si esibiranno insieme - benché ciascuno da casa sua.

Il concerto dei Take That sarà il primo di una serie chiamata Meerkat Music Concerts, organizzata dal sito web finanziario comparethemarket.com

Gli ultimi concerti dei Take That con Robbie Wiliams risalgono al tour Progress Live, che si è tenuto nel 2011 chiudendosi con otto serate consecutive allo stadio di Wembley. In seguito, i Take That si sono esibiti alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi il 12 agosto 2012, ma Robbie Williams non fu della partita perché sua moglie stava per partorire. L'ultima volta che i cinque Take That si sono esibiti insieme è quando hanno cantato "Never Forget" nel novembre 2012 per i Music Industry Trust Awards.



I Take That hanno dichiarato:

“È sempre bello tornare insieme a Robbie, e siamo davvero entusiasti di tenere questo spettacolo che tutti potranno godersi da casa. Siamo anche lieti di supportare Nordoff Robbins e Crew Nation con questo show, due enti di beneficenza ai quali siamo molto vicini”

E Robbie Williams ha aggiunto: