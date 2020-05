Slingbaum: ascolta il nuovo brano 'Behoove' con Erykah Badu e D'Angelo

E' stata presentato ieri, sabato 24 maggio, dalla sesta emittente radiofonica della BBC, "Behoove", brano attribuito a Slingbaum alla realizzazione del quale hanno preso parte le star dell'r'n'b contemporaneo Erykah Badu (nella foto) e D'Angelo: la canzone è stata presentata in anteprima da Gilles Peterson nel corso del suo programma.

Oltre alla Badu e D'Angelo alle session di registrazione del brano hanno preso parte anche Jameel Bruner (già elemento degli Internet e fratello di Thundercat), Keyon Harrold, Marcus Strickland, Austin Williamson, Amani Fela Greene, Justin Brown, Chris Dave, Cory Henry, William “Cito” Civas, e Rashad Ringo Smith.

Il progetto Slingbaum è ancora avvolto dal mistero: lo scorso mese di gennaio è stato annunciato l'EP "Slingbaum One", registrato con i contributi di - tra gli altri - FKA Twigs, Damon Albarn e Bilal. Oltre a "Behoove" la pubblicazione dovrebbe includere anche le canzoni "Morphine" (con Albarn, Bilal e il pianista jazz Ahmad Jamal) e "Strangers", con FKA twigs, Nick Hakim, Oumou Sangaré e Questlove. Il disco è disponibile solo su sito ufficiale del progetto, all'indirizzo www.slingbaum.info: al momento il preordine delle copie fisiche, in vinile, sono chiuse. Un limitato numero di copie sarà reso disponibile in una serie di negozi di dischi entro la fine della prossima primavera.